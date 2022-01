Dinamo își continuă festivalul pe piața transferurilor! Jucătorii care pot semna după derby-ul cu FCSB

Gruparea din Ștefan cel Mare a izbutit să facă cele mai multe mutări din această iarnă în Liga 1, în speranța că va reuși să se salveze de la retrogradare la finalul actualei stagiuni!

Dinamo continuă să se întărească în această perioadă de mercato, iar Iuliu Mureșan a anunțat noi mutări în „Groapă”. Directorul executiv al alb-roșilor a dezvăluit că Flavius Stoican îi poate primi sub comanda sa și pe Baptiste Aloe și Segbe Azankpo. Decizia finală ar urma să fie luată după meciul cu FCSB, care va avea loc mâine seară, de la ora 20.00.

„O să luăm decizia după meciul cu FCSB în privința lui Baptiste Aloe. Am vorbit cu Flavius Stoican, l-am văzut şi eu la antrenament. Este ok, la un nivel bun. Pretenţiile lui sunt normale, în limitele pe care le putem suporta. Noi avem nevoie de încă un atacant, dar dacă vorbim de un fundaş bun, nu ne deranjează.

Transferul lui Mandic a căzut. Clubul are mai multe pretenţii pe care nu le putem satisface. Încă negociem cu francezul (n.r. Segbe Azankpo), dar să vedem care va fi situaţia. Mai avem nevoie de un atacant şi cred că putem închide lista transferurilor.

Am adus mulţi jucători şi am întărit lotul. Sunt fotbalişti buni, care sper că pot să facă faţă la presiune şi la ceea ce ne propunem noi. Nu este uşor, dar am încredere în aeşti jucători”, a spus Iuliu Mureșan, conform Fanatik.