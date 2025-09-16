Dinamo le-a închis gura contestatarilor după victoria clară cu Petrolul. Andrei Nicolescu: „După 3 etape aveam doar două puncte și lumea începea să vorbească”

Dinamo a bifat o victorie clară în etapa a 9-a din SuperLigă, impunându-se cu 3-0 pe terenul Petrolului Ploiești, într-un meci în care Cîrjan, Armstrong și Sivis au marcat pentru gruparea din Ștefan cel Mare. După acest succes, echipa se află pe locul 3 în clasament, cu 18 puncte.

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a comentat la final începutul dificil de sezon, când Dinamo avea doar două puncte după trei etape și apăruseră deja multe speculații și critici. El i-a criticat pe cei care au vorbit prematur despre transferuri și situația echipei, subliniind că acum formația joacă un fotbal tactic solid și face un efort susținut pentru a crește numărul suporterilor pe stadion.

Nicolescu l-a lăudat pe antrenor pentru capacitatea de a menține echipa unită, atât în momente dificile, cât și după reușite, dar și jucătorii pentru dăruirea arătată, inclusiv de Petrolul, care a făcut o primă repriză bună, deși Dinamo a controlat jocul.

Totodată, oficialul a precizat că nu există probleme cu jucătorul Epassy și a transmis că nu își imaginează un play-off fără FCSB, deși nu este o grijă pentru Dinamo.

„S-a trăit intens. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc foarte bun. Vreau să felicit jucătorii echipei Petrolul, pentru dăruire. Au făcut o muncă fizică extraordinară în prima repriză, au vrut să stea alături de antrenorul lor. Noi am controlat fiecare moment al jocului. Poate doar din relaxare, după 2-0, s-au creat niște situații. Noi ne adunăm punctele și arătăm ca o echipă solidă. Avem posesie pentru că știm să atacăm. Am făcut un joc extraordinar.

Mister are capacitatea să țină vestiarul și la momentele de super fericire, cum a reușit în momente de tensiune. După 3 etape aveam două puncte și lumea începea să vorbească despre transferuri și alte lucruri.

Suntem cu picioarele pe pământ. Modelul pe care încercăm să-l construim e pentru ca suporterii să vină la stadion. Vrem să le arătăm fanilor că le dăm un imbold de a fi cât mai mulți pe stadion. În fiecare discuție cu jucătorii, ei au evidențiat că fanii au un aport important. Sincer, eu nu îmi imaginez un play-off fără FCSB, dar nu e problema mea. Cu Epassy nu e nicio situație, a fost la meci. S-a terminat perioada cu totul”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.