Dinamo, ofertă pentru un internaţional român de la Mainz: “Va fi un om foarte important la naţionala mare!”

Dinamo a făcut o ofertă de transfer pentru unul dintre cei mai interesanți fotbaliști români ai momentului! Despre cine este vorba?

Dinamo l-a dorit în această vară pe Emanuel Marincău, de la echipa secundă a lui Mainz, dar mutarea nu s-a concretizat în cele din urmă

Contextul este cel în care fiul lui Raul Marincău, fost fotbalist, de asemenea fundaș central, la echipe precum Jiul Petroșani, Corvinul Hunedoara, FCM Reșița, FC Argeș, UTA, U Cluj sau Gloria Buzău, printre altele, dar și la diferite formații din ligile inferioare germane, a fost dorit în această vară de Dinamo și chiar s-au și desfășurat anumite discuții în acest sens.

Ion Marin a confirmat acum aceste tratative și a dezvăluit că tatăl lui Emanuel a vorbit atunci chiar personal cu Andrei Nicolescu, dar în cele din urmă nu s-a ajuns la un acord.

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist al „câinilor”, dar și fost antrenor în „Ștefan cel Mare”, a apreciat că Emanuel Marincău are calitățile necesare pentru a ajunge în destul de scurt timp o opțiune de luat în calcul chiar și pentru naționala mare a României.

„Marincău, după părerea mea, va fi un jucător foarte important, eu știu, într-un an, doi, trei, inclusiv pentru echipa națională mare.

La ce a arătat el în acest Campionat European, și nu numai, și în meciurile anterioare, arată un potențial fantastic.

El(n.r Andrei Nicolescu) are în vizor mai mulți jucători de la U19, de la generația 2006. Să sperăm că jucătorii care sunt în vizorul lui vor juca la cluburile unde s-au dus. Aici este o mare problemă de care ne lovim”,