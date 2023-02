Dinamo pierde din ritm înaintea reluării sezonului! Eșec și egal în ultimele amicale

Echipa Dinamo a susținut, ieri și azi, două amicale, în care nu a marcat niciun gol. Două victorii și trei remize au fost consemnate în cele șase amicale.

Dinamo va juca ultimul amical pe 18 februarie, cu FC Brașov

Sezonul Ligii 2 se va relua pe 28 februarie, cu Etapa a 17-a. în acest moment, Dinamo se află pe locul 8, cu 24p, la 2 de ocupanta locului 6 (ultimul care permite prezența în play-off), FC Buzău, și la unul de Csikszereda.

După ce a reluat pregătirile în 2023, echipa pregătită de Ovidiu Burcă a jucat șase meciuri amicale. Ultimele două au avut loc vineri și sâmbătă. În primul dintre ele, bucureștenii au fost învinși cu 0-2 de Unirea Slobozia, ocupanta locului 4 în Liga 2. Azi, Dinamo a remizat, 0-0, cu echipa a doua a Farului Constanța.

Pentru jucătorii antrenați de Ovidiu Burcă urmează amicalul cu FC Brașov care va avea loc pe 18 februarie. Ultimele trei meciuri din sezonul regulat sunt cu Unirea Constanța și Poli Timișoara pe teren propriu, și Viitorul Șelimbăr în deplasare.

Ovidiu Burcă este mulțumit de potențialul tinerilor jucători de la Dinamo

Tehnicianul a spus, după meciul cu Unirea Slobozia, că este mulțumit de ceea ce a văzut la Dinamo. „A fost un test foarte bun pentru noi să vedem niște jucători tineri împotriva unor jucători de liga a doua, echipă foarte bună de liga a doua.

Chiar dacă am fost învinși cu 2-0, pot să mă declar mulțumit. Am văzut tineri de mare perspectivă, rezultatul este mai puțin important, am văzut că acești tineri au potențial. Nu vreau să nominalizez, dar prin perspectiva asta a fost un meci foarte bun.

Din păcate, ne antrenăm și jucăm foarte mult pe terenurile sintetice, jucătorii se resimt, dar asta este situația.

De când am început munca, așteptăm să se întâmple ceva. Nu trăim cu speranța că va veni ceva, noi muncim, ne-ar ajuta o veste bună. Am avut mari așteptări pentru luna decembrie să se întâmple niște lucruri, nu s-au întâmplat”, a declarat Burcă, potrivit dinamo1948.club.