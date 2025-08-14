Dinamo pregătește trei transferuri

Andrei Nicolescu, administratorul lui Dinamo, anunță că se poartă negocieri dure pentru transferul a trei fotbaliști, pe care i-a numit „ouăle de aur”, legat de prețul cerut în schimbul lor.

„Ne dorim ca transferurile pe care le facem ne dorim să aibă un impact bun anul acesta și unul și mai bun anul viitor. Încercăm să găsim soluții care să fie cu potențial de creștere. De aceea nu am făcut unele transferuri. Le vedeam pe soluții doar pe moment. Am făcut un nucleu de jucători români.

Nu e atât de mare pe cât îmi doresc, dar va crește. Și vom avea mai multă stabilitate. Dacă aveam un buget nelimitat, plăteam și vedeam dacă se potrivesc rotițele. Din punct de vedere calitativ, e greu să faci un lot de români. Toți ochii sunt pe cei care sunt buni, au o cotă”, a spus Andrei Nicolescu, conform Prima Sport.