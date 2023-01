Dinamo, program încărcat – 9 meciuri amicale în pauza competițională

Ovidiu Burcă (42 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a spus că echipa pe care o pregătește va disputa nu mai puțin de 9 meciuri amicale în pauza competițională din această iarnă.

„O să avem în jur de 9 partide amicale, ținând cont că se vor juca partide duble, dorim să dăm minute uniform jucătorilor, ne dorim ca până începe campionatul, toți jucătorii să aibă două partide de câte 90 de minute, urmând ca de când începe pregătirea să avem 45, să ajungi la 60, apoi 90 de minute. La final când tragem linie, să fie cel puțin câte 2 partide de 90 de minute pentru fiecare jucător.

Am început să stabilim partenerii, dar pentru că tot am sperat că plecăm, nu am vrut să încurcăm pe nimeni, deja am găsit câțiva parteneri, suntem în continuare în căutări”, a precizat Ovidiu Burcă, potrivit Dinamo1948.club.

,,Am sperat că lucrurile se vor așeza, în speranța că vom putea merge într-un cantonament de pregătire în Antalya, unde terenurile de antrenament sunt foarte bune, clima bună. În principiu, dacă jucătorii vor face tot ce le-am cerut în vacanță, începem să lucrăm cu mingea și ne trebuie terenuri bune. Planificăm un cantonament local, rămânem la Săftica.

O să ne ajustăm, o să incropim în funcție de vreme, de terenurile pe care le avem la dispoziție. Terenurile de iarbă nu sunt practicabile în perioada în care vom avea noi pregătirea de iarnă, trebuie să găsim terenuri sintetice de dimensiuni normale, de calitate bună, terenurile sintetice pot face mult rău jucătorilor.

Încercăm să ne ferim de accidentări, este volum mare de lucru, era important să fie mers undeva cu condiții bune, o să încercăm să ne ajustăm planificările pe ceea ce înseamnă Săftica și organizare la nivel intern”, a comentat Ovidiu Burcă, potrivit sursei citate.