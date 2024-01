Dinamo putea aduce un atacant revelație din Liga 1: „Îmi pare rău că n-am insistat pentru el!”

Ovidiu Burcă, fostul antrenor de la Dinamo, a dezvăluit că echipa bucureșteană a fost aproape să transfere un atacant care face furori în Liga 1 în acest moment.

Mai exact, tehnicianul s-a referit la Alexandru Pop. Iată ce a spus despre vârful Oțelului Galați, cel cu 9 reușite în actuala stagiune.

„Îmi pare rău că n-am insistat pentru el!”

„Oţelul a schimbat mult. Linia de fund faţă de Liga 2 e aproape complet schimbată, la mijlocul terenului mai joacă doar Cisotti, extremele sunt noi. Pop a venit din Liga 2. E un jucător care mi-a plăcut, sincer, şi îmi pare rău că n-am insistat pentru el, că mi-a plăcut mult, un tip inteligent, un număr 9 foarte bun.

L-am avut pe listă. Au apărut alte variante, n-am fost singurul care… S-a vorbit şi despre chestia asta, că am făcut lotul. Am fost mai mulţi care am comunicat şi s-a ajuns la concluzia asta.

Îmi pare rău, pentru că mi-a plăcut mult jucătorul, mişcarea jucătorului în teren. Probabil, cu golurile lui, Dinamo arăta mult mai bine. Nu, n-au fost aduşi jucători peste mine”, a spus Ovidiu Burcă, pentru Orange Sport.