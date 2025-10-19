Dinamo – Rapid! Derby pe Arena Națională

Dinamo – FC Rapid are loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20.30, se arată pe site-ul oficial al LPF.

Dinamoviștii sunt neînvinși în ultimele nouă etape, interval în care au înregistrat șase succese și trei remize.

8 martie 2025, FC Hermannstadt – Rapid 1-0: a fost ultima înfrângere suferită de giuleșteni în campionat din postura de vizitatori. Au urmat pe teren advers cinci victorii și șase rezultate de egalitate.

Ambele echipe au marcat în 11 dintre cele 12 etape. La capitolul defensiv, Dinamo a strâns șase meciuri fără gol încasat, iar Rapid cinci jocuri.

Doi jucători din cele două loturi sunt integraliști: Kennedy Boateng, respectiv Kader Keita.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 119 ori, de 50 de ori au câștigat gazdele din această rundă, de 41 de ori s-a impus Rapid, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 59 de jocuri – 29 victorii Dinamo – 14 remize – 16 succese Rapid.

Întâia confruntare a avut loc pe 9 septembrie 1948, Dinamo – CFR Bucuresti 0-1. Golul lui Ştefan Filotti, din minutul 60, le-a produs „roş-albilor” prima înfrângere din istoria clubului în campionatul României. Cele doua formatii erau antrenate de Coloman Braun – Dinamo, respectiv Petre Steinbach – Rapid.

Cea mai mare diferenţă de scor: 17 septembrie 1988, Dinamo – Rapid 6-0 (Cămătaru dublă, Mateuţ, Rednic, Andone, Vaişcovici).

Ultima victorie bifată de Dinamo: 11 aprilie 2015, Dinamo – Rapid 2-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 12 mai 2025, Dinamo – Rapid 0-0.