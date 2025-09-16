Dinamo reușește victoria la Ploiești, dar Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă: „Mai vrem 2-3 transferuri urgent!”

Dinamo București a obținut luni a cincea victorie a sezonului, impunându-se cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, în etapa a noua din Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic urcă astfel pe podium, confirmând startul excelent de sezon și consolidând moralul jucătorilor.

Cătălin Cîrjan s-a remarcat din nou în tricoul „câinilor”, fiind decisiv la două dintre cele trei goluri marcate. Petrolul a avut ocazii importante, dar nu a reușit să fructifice nicio șansă.

Deși Dinamo traversează un moment de formă, Zeljko Kopic a transmis după meci un mesaj clar către conducerea clubului. Antrenorul croat a subliniat că echipa are nevoie urgentă de „2-3 jucători noi” pentru a face pasul spre performanță, atrăgând atenția asupra unor probleme legate de accidentări și de nivelul fizic al unora dintre componenți.

„Știam că va fi un meci greu și dacă nu suntem 100% nu putem să câștigăm. Adversarul a fost foarte compact. Când am reușit să facem o tranziție, am reușit să și marcăm.