Dinamo s-a calificat în turul 2 al Ligii Campionilor
Articol de Gabriel Ion - Publicat marți, 28 octombrie 2025, ora 21:15,
Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.
Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-17, 25-13
În manşa tur, Dinamo s-a impus în deplasare cu acelaşi scor, 3-0, pe seturi 25-18, 25-20, 25-19, astfel că obţine o calificare fără probleme în turul următor, în care va juca deja peste o săptămână.
Adversara va fi probabil ACH Volley Ljubljana, victorioasă în prima manşă, cu 3-1, în faţa olandezilor de la Orion Stars Doetinchem.
Campioana României trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor.
Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.