Dinamo s-a despărțit de un angajat care și-a petrecut 15 ani la club

Dinamo a anunțat că s-a despărțit, marți, de Cristea Cojocaru, unul dintre angajații care au lucrat în ultimii 15 ani pentru club.

”Nea Cojo” a fost responsabil de Ordine și Siguranță al grupării din Ștefan cel Mare

Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale.

”Mulțumim, Cristea Cojocaru!

După 15 ani de activitate în cadrul clubului Dinamo, în calitate de Responsabil de Ordine și Siguranță, „Nea Cojo”, așa cum îl știm cu toții, a ajuns la o înțelegere privind încetarea raporturilor contractuale cu clubul.

Îi mulțumim domnului Cojocaru pentru toată munca depusă și, mai ales, pentru sacrificiile făcute în sprijinul clubului, în special pe parcursul procedurilor de reorganizare prin care a trecut Dinamo.

Îi dorim multă sănătate și succes în toate proiectele viitoare!”, se arată în comunicatul alb-roșiilor.