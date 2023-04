Dinamo șterge datorii de 5 milioane de euro! Noul plan de reorganizare a fost aprobat

Adunarea Creditorilor de la SC Dinamo 1948 a aprobat noul plan de reorganizare, propus de administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu.

Masa credală scade de la 7,4 milioane de euro la aproximativ 2,4 milioane de euro

Este a treia încercare pentru ca Dinamo să aibă un plan de reorganizare. În urma acestui vot, planul de reorganizare va fi prezentat judecătorului sindic, anunță Radio Dinamo.

Noul plan presupune o reducere pentru masa credală de la 7,4 milioane de euro la aproximativ 2,4 milioane de euro, fiind votat de trei dintre cele patru categorii înscrise la masa credală.

Respectivele datorii sunt către creditorii de la categoria chirografari, care ar fi trebuit să încaseze banii în 2024.

Dinamo are datorii de 1,3 milioane de euro, care trebuie să achitate în cel mai scurt timp. În caz contrar, există riscul să intre în faliment.

În plus, oficialii clubului trebuie să facă rost, până pe 30 aprilie, de 1 milion de euro, pentru a primi licența pentru sezonul viitor.

„A fost APROBAT Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare al societăţii SC DINAMO 1948 S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), înregistrat sub nr. 890/15.03.2023, conceput, redactat și propus de către administratorul judiciar al debitoarei, „RTZ & Partners” S.P.R.L. – Filiala București. cu votul pozitiv a 3 grupe din 4, conform prevederilor art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, urmând ca acesta să fie supus confirmării judecătorului sindic conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Grupa creditorilor garantați, respectiv, ASOCIAȚIA PELUZA CĂTĂLIN HÎLDAN DINAMO și DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti au aprobat în unanimitate Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare al societăţii SC DINAMO 1948 S.A.

Majoritatea absolută a creditorilor din categoria creanțelor salariale a decis că aprobă Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare al societăţii SC DINAMO 1948 S.A.”, informează Radio Dinamo.

Sursa citată scrie că Asociația Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”, reprezentată de Nicolae Badea, a votat împotrivă, justificarea fiind că societatea lui este în insolvență.