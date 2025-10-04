Dinamo urcă pe locul 2 după victoria cu Unirea Slobozia! Zeljko Kopic: „Ne pregătim intens pentru duelul cu Rapid”

Dinamo București a obținut o victorie importantă cu Unirea Slobozia, scor 1-0, într-o partidă disputată pe un gazon îmbibat cu apă, care a deschis etapa a 12-a din Liga 1. Golul decisiv a fost înscris de Stipe Perica, care a profitat de un șut ratat al lui Mărginean pentru a-i duce pe „câini” pe locul secund al clasamentului, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

La finalul meciului, antrenorul Zeljko Kopic și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus pe un teren dificil și a subliniat importanța mentalității din această etapă. Tehnicianul croat a menționat că protejează echipa și că nu pune presiune pe jucători, arătându-și încrederea în întreg lotul, chiar și atunci când apar absențe.

Dinamo bifează a șasea victorie în campionat și intră într-o perioadă lungă fără înfrângere, fiind cu moralul ridicat înaintea pauzei internaționale și a derby-ului cu Rapid.

„Nu am știut ce reacție va avea echipa pe acest teren. Prima repriză a fost bună, dar am decis să joc la mijloc cu jucători mai buni în duelurile aeriene. A venit golul lui Perica, am fost echipa mai bună și am meritat cele trei puncte.