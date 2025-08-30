Dinamo urcă pe podium, după 2-0 pe Arena Națională cu FC Hermannstadt

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a opta din Superligă.

Sibienii au ratat prima ocazie a meciului, în minutul 3, când Bejan a trimis o lovitură de cap şi Epassy a respins incredibil.

Gazdele au trecut şi ele pe lângă gol, Căbuz intervenind la şutul lui Cîrjan, din minutul 12.

Tot alb-roşii au avut o mare ratare în minutul 33, prin Karamoko, care a trimis pe lângă poartă, din careu, iar la faza imediat următoare a fost rândul sibienilor să rateze, Epassy remarcându-se din nou.

Repriza secundă a adus şi deschiderea scorului, Karamoko înscriind în minutul 48. Kevin Ciubotaru a şutat puţin pe lângă poarta gazdelor, în minutul 56, dar elevii lui Kopic au închis meciul cugolul lui Kennedy Boateng, din minutul 73, şi Dinamo – FC Hermannstadt s-a terminat 2-0.

Alb-roşii au bifat a patra victorie stagională şi a ajuns la 15 puncte, cu ajutorul cărora se află pe locul 3 în Superligă. Hermannstadt are 7 puncte şi ocupă poziţia a 11-a.