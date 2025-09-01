Dinamo vrea să aducă încă un fotbalist român din străinătate

După ce l-au legitimat pe Adrian Mazilu (19 ani), oficialii alb-roșiilor mai țintesc o ”repatriere”.

Este vorba despre Marco Dulca (26 de ani), rămas liber de contract în această vară după experiența de la NK Celjie, din Slovenia.

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a admis că Dulca ar putea semna cu ”Câinii” în viitorul apropiat, mai ales acum după ce negocierile cu Andrei Coubiș (21 de ani) au eșuat.

”Încercăm să ne acoperim în continuare. Am încercat cu Coubiș. Din păcate nu ne-am putut înțelege cu jucătorul. Nu din cauza condițiilor financiare.

Discutam acum cu directorul sportiv de la Milan și condițiile financiare au fost puțin mai bune ale noastre, dar jucătorul și-a dorit să rămână în Italia. Fiind un jucător care a crescut acolo.

El e român doar prin filiație, dar nu a simțit niciodată campionatul nostru, ce se întâmplă în campionatul nostru și probabil reticența de aici a venit”, a spus Nicolescu, conform fanatik.ro.