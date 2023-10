Dinamoviștii sunt încrezători înaintea meciului cu Poli Iași: „Nu am mai câştigat de câteva luni, dar nu ne dăm bătuţi”

Echipa Dinamo întâlneşte Poli Iaşi mâine, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 14-a a Superligii.

„Nu am mai câştigat de câteva luni, dar nu ne dăm bătuţi”, a spus fundașul dinamovist Lucas Alves

Înaintea acestei partide, formația antrenată de Ovidiu Burcă este pe locul 15, penultimul, cu 9p, cu 3p mai mult decât FC Botoșani, și nu a mai câștigat din runda a 6-a, când a învins FC Voluntari, în deplasare, cu 3-2, pe 19 august.

În acest context, fundașul central brazilian Lucas Alves a declarat că el şi colegii lui nu se dau bătuţi şi vor face totul pentru a obțiine victoria.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat în etapa precedentă (n.r. – 0-4 în deplasare cu FC Hermannstadt) pentru că jucasem foarte bine în meciul anterior, cu CFR Cluj. Am făcut multe greşeli, jocul nostru a fost unul slab cu Hermannstadt, dar mâine vrem să schimbăm aceste lucruri.

Nu am mai câştigat de câteva luni, perioadă în care am primit multe goluri şi nu am reuşit să marcăm. Dar nu ne dăm bătuţi, ne antrenăm zilnic şi încercăm de fiecare dată să dăm mai mult, pentru că trebuie să schimbăm situaţia.

Avem nevoie de puncte acum, ăsta e lucrul cel mai important. Pentru că două-trei victorii ne pot ridica în clasament. Însă important e să câştigăm mâine pentru a redresa situaţia echipei”, a spus Lucas Alves.

Fundaşul brazilian a menţionat că este nevoie de unitate în cadrul lotului pentru ca Dinamo să depăşească perioada slabă pe care o traversează.

„Când pierzi este dificil întotdeauna. E normal ca suporterii să nu fie bucuroşi pentru că nu reuşim să câştigăm. Le transmitem că vom da sută la sută pe teren pentru a câştiga.

E normal să fie o atmosferă apăsătoare, am pierdut săptămâna trecută cu 0-4 şi nu avem cum să fim mulţumiţi. Jucătorii sunt conştienţi de situaţia deloc uşoară în care este echipa.

Vorbim mult între noi, dar acum e timpul să facem mai mult pe teren. Iar acum avem nevoie de unitate”, a explicat sud-americanul.