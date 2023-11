Dinamoviștii sunt optimiști, deși nu au mai câștigat din 19 august: „Ne putem bate cu Craiova de la egal la egal”

Echipa Dinbamo a fost învinsă, ăn deplasare, de UTA, cu 1-2, în penultima etapă a turului Superligii.

„Ne putem bate cu Craiova de la egal la egal”, a spus Dennis Politic după ce Dinamo a pierdut cu UTA

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a deschis scorul prin Dennis Politic, în minutul 8, după care gazdele au marcat prin Claudiu Micovschi (41) și Marcelo Freitas (90+4).

Dinamo nu a mai câștigat în campionat din 19 august, când a învins FC Voluntari, în deplasare, cu 3-2, în etapa a 6-a. De atunci a obținut doar 3 puncte, pierzând celelalte 6 meciuri, în care a marcat un singur gol și a primit 14 goluri.

Echipa bucureșteană rămâne pe 15, cu 10p, iar în primele două etape din retur joacă în deplasare cu Universitatea Craiova, acasă cu FCSB și în deplasare cu Sepsi.

Chiar dacă au trecut 83 de zile de la ultima victorie a lui Dinamo în campionat, Dennis Politic este optimist în ceea ce privește viitorul.

„Mă simt frustrat! Am pierdut trei puncte în seara asta. Nu știu dacă a fost penalty, dar suntem supărați. Trebuie să revedem meciul și să muncim mai mult. Performanța din seara asta ne dă speranța că putem mai mult.

Golul îmi dă încredere, am început foarte bine, dar nu am câștigat și asta e cel mai rău. Ne putem blama pe noi înșine pentru că nu am mai marcat, suntem dezamăgiți.

Începem returul cu două meciuri de foc, dar deocamdată suntem supărați pe meciul acesta. După performanța din seara aceasta cred că ne putem bate și cu Craiova de la egal la egal”, a spus Dennis Politic.