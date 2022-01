Dinastia Iordănescu la națională! ‘Generalul”, chemat alături de Edi: „La ce experiență are ar fi un plus”

Edward Iordănescu pare că este cotat cu cele mai mari șanse să devină selecționerul României, după mai multe săptămâni de negocieri între FRF și antrenorii aflați pe listă!

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță urmează să ia o decizie finală în cursul zilei de astăzi, urmând ca mâine să comunice oficial alegerea făcută. Într-o luptă directă cu Ladislau Boloni și Adrian Mutu în ultimele săptămâni, Edi Iordănescu are cele mai mari șanse să fie desemnat noul selecționer al României, iar Viorel Moldovan a venit cu o propunere inedită.

„Am mai spus, Ladislau Boloni ar fi o soluție mai bună, antrenor cu experiență, a mai fost, i-au trecut pe mână fotbaliști tineri care ulterior au confirmat și au ajuns certitudini la nivel mondial. Asta dacă se concretizează, dacă nu, cred eu că și Edi Iordănescu este o opțiune destul de interesantă.

În momentul de față, eu consider că Mutu nu ar fi fost o variantă bună. În viitor, după ce își va face mâna, va antrena constant și va antrena la echipe de club, nu înseamnă că nu ar putea să fie un antrenor interesant. Pe viitor ar putea, fotbal știe, dar e nevoie și de experiență.

Eu, încă de la bun început am spus, la echipa națională e nevoie de selecționer cu anumită experiență și anumită prestanță. Normal, să știe și fotbal, cum am făcut referire la Ladislau Boloni, așa putea să fie și Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu. Edward Iordănescu a confirmat și la nivel de echipe de club în România, are un titlu cu CFR. Ar putea fi un consilier Anghel Iordănescu, la ce experiență are, cât fotbal știe, ar fi un plus”, a spus Viorel Moldovan, potrivit sport.ro.