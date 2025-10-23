Diogo Jota, omagiat înaintea meciului Eintracht Frankfurt – Liverpool din Champions League

Frankfurtul i-a adus un omagiu lui Jota înaintea meciului cu Liverpool, când cele două echipe au fost anunţate înaintea fluierului de start la Deutsche Bank Park.

Antrenorul Arne Slot a numit 10 rezerve pentru deplasarea în Germania. Iar când numele jucătorilor de rezervă au fost afişate pe ecranele televizoarelor din Germania, Frankfurt a inclus şi „20 Diogo Jota” pe lista echipei.

Numele portughezului a fost afişat în turcoaz, în timp ce numele rezervelor de la Liverpool au fost scrise cu alb.

În acelaşi timp, crainicul stadionului din Frankfurt a spus: „Numărul 20 pentru totdeauna”.

Liverpool s-a impus la Frankfurt, scor 5-1.