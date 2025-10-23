Diogo Jota, omagiat înaintea meciului Eintracht Frankfurt – Liverpool din Champions League
Eintracht Frankfurt i-a adus un omagiu emoţionant lui Diogo Jota înaintea meciului din Liga Campionilor cu Liverpool, miercuri seară. Portughezul a murit la începutul lunii iulie, împreună cu fratele său Andre Silva, într-un accident de maşină în timp ce călătoreau prin Spania, notează news.ro.
Livepool i-a adus numeroase omagii emoţionante lui Jota de la moartea sa, inclusiv retragerea tricoului cu numărul 20. El rămâne în continuare pe lista echipei şi, ca urmare, este menţionat atât în profilurile echipei de pe site-ul web, cât şi în programul meciurilor de acasă.
Frankfurtul i-a adus un omagiu lui Jota înaintea meciului cu Liverpool, când cele două echipe au fost anunţate înaintea fluierului de start la Deutsche Bank Park.
Antrenorul Arne Slot a numit 10 rezerve pentru deplasarea în Germania. Iar când numele jucătorilor de rezervă au fost afişate pe ecranele televizoarelor din Germania, Frankfurt a inclus şi „20 Diogo Jota” pe lista echipei.
Numele portughezului a fost afişat în turcoaz, în timp ce numele rezervelor de la Liverpool au fost scrise cu alb.
În acelaşi timp, crainicul stadionului din Frankfurt a spus: „Numărul 20 pentru totdeauna”.
Liverpool s-a impus la Frankfurt, scor 5-1.