Diogo Jota și fratele lui au fost omagiați înainte de Liverpool – Bournemouth 4-2, în Premier League! Salah a terminat meciul cu ochii roșii de la plâns

Campioana Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League.

Salah a stabilit scorul final în minutul 90+4, după care a izbucnit în plâns

Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota. Tribunele lui Anfield au fost pline de însemne în culorile Portugaliei, într-un omagiu adus lui Diogo Jota.

Întregul stadion a cântat „You’ll never walk alone”, iar momentul de reculegere nu a fost tulburat de nici un sunet.

Pe teren, gazdele au marcat primele, prin nou sositul Hugo Ekitike, în minutul 37, pentru ca în minutul 49 francezul să ofere assistul pentru golul de 2-0 înscris de Gakpo.

Antoine Semenyo a redu din diferenţă în minutul 64, însă acelaşi jucător a redus la tăcere tribunele cu golul egalizator din minutul 76.

Campioana en-titre a Angliei a avut însă replică şi Federico Chiesa i-a readus pe „cormorani” în avantaj, în minutul 88.

Salah a încheiat partida cu golul său din minutul 90+4, stabilind scorul final, iar până la ultimul fluier al arbitrului a plâns neîncetat.