Directorul general al lui Santos îi ia apărarea lui Neymar: „Datorită lui, Paris Saint-Germain a ajuns ceea ce este astăzi”

Alexandre Matos, directorul general al lui Santos, l-a lăudat pe Neymar în cadrul unei analize a transferurilor echipei braziliene.

Neymar este o persoană care face un bine societății, spune Matos

Neymar a purtat tricoul lui Paris Saint-Germain între 2017 și 2023, iar directorul executiv al lui Santos, Alexandre Matos, consideră că prezența starului brazilian este motivul pentru care echipa pariziană se află la nivelul la care se află astăzi.

Făcând un bilanț al transferurilor lui Santos, Matos s-a referit la Neymar, vorbind despre el în cei mai buni termeni posibili.

„Neymar este mai mult decât un sportiv. Este un copil al lui Santos, care a strălucit și mereu i-a păsat de echipă. Sunt absolut sigur că se va dezvolta și mai mult. Va ajuta Santos, naționala Braziliei la Cupa Mondială și va fi protagonistul așa cum a fost dintotdeauna.

Dacă Paris Saint-Germain e ceea ce este astăzi, este datorită lui Neymar. Au încercat cu mai mulți jucători: Ronaldinho, Cavani, Ibrahimovic, Beckham. Astăzi, dacă vor câștiga titluri, este pentru că Neymar a fost acolo.

Dacă Neymar ar fi avut un contract pe 5 ani și ar fi vrut să plece, ar fi făcut-o. Nu are rost să ne facem griji. Sper să rămână cu noi. Este foarte important pentru noi. Neymar este unul dintre cei mai buni jucători din fotbalul mondial.

Nu doar ca atlet, ci și ca persoană: umilință, caracter, tată. E un exemplu pentru generații întregi. Este o persoană care face un bine societății. Mii de copii sunt ajutați și vor să devină oameni din ce în ce mai buni. Neymar este un exemplu în toate”, a spus el caracteristic.