Discursul lui Darius Olaru după remiza albă cu U Cluj: „Sunt dezamăgit, dar trebuie să ne ridicăm!”

FCSB a plecat cu un singur punct din deplasarea de luni seară. Bucureștenii au remizat cu U Cluj (0-0).

Darius Olaru a vorbit despre prestația echipei sale, fiind dezamăgit de scorul final. Iată discursul căpitanului „roș-albaștrilor”.

„Sunt dezamăgit, dar trebuie să ne ridicăm!”

„Știam că ne va aștepta un meci greu. A fost greu să obținem un punct dacă nu am marcat. Încă două puncte pierdute, dar trebuie să mergem acasă știind că ne va aștepta un alt meci dificil. Sunt dezamăgit, dar trebuie să ne ridicăm și să câștigăm următorul meci.

Am pregătit la antrenamente să coborâm între linii eu și Baba, nu prea ne-a ieșit. Am avut câteva situații, dar nu am reușit să marcăm.

U Cluj are o echipă bună, dacă aveau un teren mai bun, strângeau mult mai multe puncte acasă.

Mi s-a părut un contact (n.r. la intervenția din careu asupra lui Octavian Popescu), dar la cum s-au fluierat toate faulturile, cred că se putea da și aici. Dacă nu s-a dat, acum degeaba mai vorbim”, a spus Darius Olaru, după egalul cu cei de la U Cluj.