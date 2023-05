Discursul lui Gheorghe Hagi, care a schimbat totul: „A fost cea mai liniștită pauză la această echipă”

Mijlocașul Dragoș Nedelcu este unul dintre cei 8 fotbaliști care au cucerit titlul cu FC Viitorul în 2017 și este acum în lotul Farului.

„Am revenit întotdeauna de la 0-1, de la 0-2”, a spus Dragoș Nedelcu

La finalul meciului cu FCSB, care a adus titlul echipei manageriată de Gheorghe Hagi, Nedelcu a afirmat că Farul a reuşit să câştige titlul numai datorită întoarcerilor de scor pe care a reuşit să le realizeze de-a lungul campionatului.

„Eu am câştigat titlul şi cu Viitorul, dar mă bucur că am reuşit să câştigăm, chiar dacă am avut probleme medicale şi am reuşit să mă antrenez doar ieri. Ei au avut foarte multă şansă, cred că au jucat în doi jucători astăzi, în Coman şi Compagno.

Cred că noi doar aşa am câştigat acest campionat cu ‘remontada’, pentru că am revenit întotdeauna de la 0-1, de la 0-2”, a spus Nedelcu.

„A fost una dintre cele mai liniştite pauze pe care le-am avut la această echipă”, a transmis Dragoș Nedelcu

Jucătorul consideră că victoria din partida cu FCSB s-a datorat în primul rând unei pregătiri fizice superioare faţă de adversari.

„A fost una dintre cele mai liniştite pauze pe care le-am avut eu până acum la această echipă. Hagi ne-a spus să avem aceeaşi atitudine, ne-a spus că trebuie să continuăm, că o să vină această victorie, a simţit asta.

Cred că astăzi am bătut pentru că am fost mult mai bine fizic decât ei, din punct de vedere fizic am stat mai bine”, a completat jucătorul Farului.

Fost jucător la FCSB între august 2017 și iulie 2021, Nedelcu a afirmat că nu înţelege de ce echipa bucureşteană nu reuşeşte să câştige titlul de vreme ce are jucători valoroşi.

„Ei au jucători foarte buni, au echipă foarte bună, dar nu ştiu de ce nu câştigă. Pentru că am fost şi eu acolo şi de fiecare dată au ratat titlul la mustaţă”, a încheiat el.