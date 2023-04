Discursul lui Hagi din vestiar, după eșecul cu FCSB » Principalii vizați: „Au făcut foarte puțin”

FCSB – Farul 2-1 » Gheorghe Hagi (58 de ani), managerul dobrogenilor, a găsit explicații la final pentru eșecul de pe Arena Națională.

„N-am fost noi în seara asta, am pierdut prea ușor mingea, n-am știut să facem nici contraatacul, nici atacul pozițional. Ocazii am avut, dar am avut calitate foarte puțină în jumătatea adversă, chiar și la construcție, greoaie de multe ori.

Știam că FCSB face presiune. Toate echipele din play-off ies la joc. Dacă vine mingea la atacanți și ai pierdut-o, o ia adversarul înapoi.

Nu sunt mulțumit de cum a arătat echipa. Ofensiv, în principal, n-am fost noi. N-am combinat. Când nu ești tu, e greu să ai pretenții. Asta le-am zis în vestiar. Când pierzi, e clar că ești supărat. Din păcate, în seara asta n-am fost noi.

Iar când nu ești tu, nu te poți aștepta la rezultate foarte bune. N-am făcut jocul nostru, cu toate că în prima repriză am avut niște situații… dar atacanții au pierdut mingile, n-au făcut diferența! N-o dau pe atacanți, dar au făcut foarte puțin în seara asta”, a declarat Hagi.