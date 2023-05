Discursul lui Toni Petrea după eșecul Chindiei cu Petrolul: „Nici nu contează ce comentează lumea!”

Chindia Târgoviște a pierdut meciul de vineri seară contra Petrolului Ploiești (1-2). Toni Petrea, tehnicianul dâmbovițenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Petrea s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultat. Iată cum a comentat.

„Nici nu contează ce comentează lumea!”

„Am mai trăit filmul ăsta și cu Hermannstadt. A fost la fel, după o partidă pe care am controlat-o. Chiar nu găsesc explicații de ce nu reușim să ținem de rezultat după ce intri cu 1-0 la pauză, apoi imediat avem ocazia să facem 2-0.

Dar nu am avut șansă, apoi ne-am văzut egalați și cu al doilea gol primit. Situația noastră se înrăutățește, acum nu mai suntem la mâna noastră, așa cum eram înainte de acest meci.

Mai avem două jocuri grele, dar trebuie să credem până la final. Nu vreu să zic că golurile lor sunt cadouri, nu le-am revăzut, am avut și noi un gol anulat, nu știu din ce motiv, nu am revăzut faza, dar nu am ce să comentez.

Cum să reacționez când vâd o acțiune așa frumoasă a lui Popa, care îi driblează pe toți și i se anulează golul, cum să reacționez? Normal că sunt deamăgit. Nu știu dacă a fost offside, dar nici nu contează ce comentează lumea, rezultatul rămâne”, a spus Toni Petrea, după eșecul cu Petrolul.