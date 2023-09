Discursul lui Vali Crețu după remiza cu Hermannstadt: „Dumnezeu te răsplătește!”

FCSB a remizat pe terenul lui Hermannstadt (2-2). Jucătorul care s-a făcut remarcat din tabăra bucureștenilor a fost Vali Crețu.

Fundașul lateral dreapta a avut o prestație foarte bună. Iată ce a spus după fluierul final.

„Dumnezeu te răsplătește!”

„Când muncești, ești serios și îți vezi de treaba ta, Dumnezeu te răsplătește. Eu sunt în continuare serios, când se va apela la mine voi da 100%. Îmi pare rău că n-am luat cele trei puncte. Am început bine a doua repriză, am pierdut niște puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Ne-am închis mai bine, am pasat mult mai bine, băieții s-au dăruit, am luat un egal, ce să facem!?

Nu știu ce să zic (n.r. despre situația sa) Eu sunt aici, am contract până în iarnă, îl respect până în ultima zi. Nu știu… Încerc să fiu cât mai serios și concentrat pe ce am de făcut. Puterea mi-o dau familia și Dumnezeu. Lucrurile nu vin oarecum, ci cu muncă, seriozitate și sacrificiu. Aici trebuie să fii foarte puternic mental, să reziști presiunii și să fii profesionist”, a declarat Vali Crețu, după meciul de la Sibiu.