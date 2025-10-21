Dispută între antrenori, după Petrolul – CFR Cluj. „A fost presiunea rezultatului pe amândoi”

Petrolul a trecut acasă, cu 1-0, de CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă.

În momentul în care s-au salutat după meci, Eugen Neagoe şi Andrea Mandorlini au avut un schimb de replici mai dur, după care „Geană” l-a împins pe italian şi a fost nevoie de intervenţia oamenilor din apropiere.

Antrenorul Petrolului a venit la flash-interviu şi a explicat că nu a fost ceva grav.

„Sunt în continuare probleme financiare la echipă, dar băieţii au fost conectaţi la tot ce am avut de făcut în aceste săptămâni. Am fost plecaţi 5 zile la Braşov, am muncit foarte mult, s-a acumulat oboseală, dar au făcut un joc bun în această seară. Mă bucur că, în afară de cele 3 puncte, am văzut această bucurie, iar fanii au plecat acasă fericiţi. Aş vrea să se întâmple asta la fiecare joc.

(n.r. Ce s-a întâmplat la final?) Nimic important. Nu a fost mai nimic. A fost presiunea rezultatului pe amândoi. Şi el a fost nemulţumit la o fază, şi eu. Nu ştiu cine a avut dreptate, dar nu au fost jigniri.

A venit foarte aproape de mine să-mi spună ceva şi i-am zis: ‘păi, dă-te puţin mai încolo. Ce vii să.. Ce, mă sperii sau ce? Nu sunt aşa sperios. Chiar nu mă sperii uşor. Nu am nimic de împărţit cu el, de altfel, nu am cu nimeni. Asta este, se întâmplă în timpul jocului”, a spus tehnicianul Petrolului.