Djokovic a explicat de ce a pierdut meciul cu Sinner

Novak Djokovic și Jannik Sinner au câștigat câte 109 puncte în meciul de la Turneul Campionilor, dar victoria i-a revenit italianului. La conferința de presă, liderul clasamentului ATP a explicat unde s-a făcut până la urmă diferența în meciul din Pala Alpitour de la Torino.

Nole a recunoscut că Sinner a fost jucătorul mai bun și a observat că acesta și-a ridicat nivelul față de întâlnirile precedente (primele trei au fost câștigate de sârb).

„Principala diferență față de întâlnirile precedente dintre noi a fost că a servit mult mai bine. Trebuie să remarc și faptul că în punctele cheie a jucat mai bine, a meritat să câștige.

A fost mai curajos decât mine, și-a găsit cel mai bun tenis în cele mai importante momente și îl felicit pentru acest succes. Sunt puține oportunități în aceste meciuri și trebuie să profiți de ele. De multe ori în cariera mea am câștigat astfel de partide.

Nu cred că am făcut multe greșeli, nu am multe lucruri pe care să mi le reproșez. Am fost concentrat în momentele importante, dar de data asta Jannik a fost mai bun.

Știam că va fi așa (n.r. atmosfera ostilă din tribune). Juca un italian, s-a creat mare vâlvă în jurul lui după acest sezon, oamenii au multă încredere în el. E normal ca publicul să vrea să-l vadă câștigând. Nu e nimic de spus pe această temă. Cu toate acestea, sunt mândru de lupta pe care am reușit să o duc astăzi”, a declarat Novak Djokovic la conferinţa de presă.