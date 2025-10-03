Djokovic critică lipsa de unitate a jucătorilor privind schimbarea calendarului

Novak Djokovic a readus în discuție problema calendarului tenisului profesionist, subliniind că jucătorii nu sunt încă suficient de uniți pentru a produce schimbarea dorită.

”De mai bine de 15 ani spun că trebuie să ne unim și să reorganizăm calendarul. Cei mai buni jucători trebuie să își suflece mânecile și să se implice cu adevărat”, a declarat sârbul, aflat la Shanghai, unde participă la turneul ATP Masters 1000.

Discuția a fost reaprinsă după retragerea lui Carlos Alcaraz din competiția chineză și a mai multor forfait-uri de la WTA 1000 Beijing, inclusiv a liderului mondial Arina Sabalenka.