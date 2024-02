Djokovic va juca la Indian Wells

Sârbul Novak Djokovic, numărul 1 mondial al tenisului masculin, va juca la Masters 1.000 de la Indian Wells, care va avea loc între 6 şi 17 martie, au anunţat organizatorii pe reţelele de socializare, scrie site-ul eurosport.fr.

Participarea la primul turneu Masters 1.000 al sezonului este un lucru obişnuit pentru toţi jucătorii de top din circuit, însă Djokovic nu a mai participat din anul 2019 la această competiţie, din mai multe motive. Turneul a fost anulat în anul 2020 apoi amânat în toamna lui 2021 din cauza pandemiei de Covid-19, apoi pentru că sârbul a fost împiedicat să călătorească în Statele Unite din cauza statutului său de străin nevaccinat.

De ceva mai puţin de un an, toate restricţiile au fost ridicate. Aşa cum s-a întâmplat deja vara trecută la New York, la US Open, turneu care avea să se încheie cu victoria sârbului, liderul mondial va putea să meargă în deşertul californian.

În urmă cu aproape un an, directorul turneului de la Indian Wells, Tommy Haas, a declarat că nu înţelege de ce lui Djokovic nu i s-a permis să intre în Statele Unite.

Sârbul ar urma să dispute în California primul său turneu după ce a fost eliminat în semifinale la Australian Open în urmă cu aproximativ zece zile. El a jucat la Dubai în 2022 şi 2023, însă de data aceasta nu s-a înscris la turneul din Emiratele Arabe Unite. O alegere destul de logică, ţinând cont că el nu a jucat niciun meci oficial în luna martie în ultimele două sezoane, spre deosebire de ceea ce a prevăzut să facă în acest an.

Potrivit eurosport.fr, ar fi surprinzător ca după Indian Wells sârbul să nu joace la Miami (20-31 martie).

La turneele pe hard din Statele Unite, Djokovic va avea totul de câştigat, deoarece nu va avea puncte de apărat, iar statutul său de lider mondial al urma să fie consolidat înainte de trecerea la competiţiile pe zgură.

La ultima sa participare la Indian Wells, în 2019, sârbul a fost eliminat surprinzător în turul 3 de germanul Philipp Kohlschreiber. Djokovic a câştigat de cinci ori acest turneu, record pe care îl deţine împreună cu Roger Federer, ultimul său triumf datând din 2016.