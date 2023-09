Djokovici a câştigat US Open şi a egalat recordul lui Margaret Court

Sârbul Novak Djokovici, locul 2 ATP, a câştigat US Open, învingându-l în finală pe rusul Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, scor 6-3, 7-6 (5), 6-3. Djokovici, care revine astăzi pe prima poziţie ATP, a egalat recordul lui Margaret Court, de 24 titluri de grand slam câştigate.

Confruntarea Djokovici – Medvedev a durat trei ore şi 16 minute.

Cei doi au jucat finala şi în 2021, însă atunci învingător a fost Medvedev, scor 6-4, 6-4, 6-4.

„Să intru în istoria acestui sport este ceva cu adevărat remarcabil şi special”, a spus Djokovici la ceremonia de înmânare a trofeului. „Evident, în toate modurile posibile, în toate sensurile posibile ale cuvântului special. Este greu de descris în cuvinte. Aveam un vis în copilărie, la şapte, opt ani. Voiam să devin cel mai bun jucător din lume şi să câştig trofeul de la Wimbledon.

Era singurul lucru pe care mi-l doream. Dar apoi, când am reuşit, evident că am început să visez noi vise şi să îmi stabilesc noi obiective, noi ţeluri. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi aici, alături de voi, vorbind despre 24 de Slamuri. Niciodată nu am crezut că asta va fi realitatea, dar în ultimii doi ani am simţit că am o şansă, că am o şansă la istorie – şi de ce să nu profit de ea dacă mi se prezintă”.

După finală, Djokovici i-a adus un omagiu lui Kobe Bryant.

Pentru Novak Djokovici este al 96-lea trofeu din carieră la simplu. În accest an, el a câştigat şi Australian Open şi French Open dintre turneele de grand slam, iar la Wimbledon a pierdut în finală în faţa lui Carlos Alcaraz. El a mai câştigat trei grand slamuri într-un sezon în 2011, 2015 şi 2021.