Doar remiză pentru Laurențiu Reghecampf la primul meci ca antrenor la Al Hilal Omdurman

Antrenorul român Laurențiu Reghecampf a debutat oficial la echipa sudaneză Al Hilal Omdurman cu un rezultat de egalitate, 1-1 cu formația somaleză Mogadishu City, joi, pe teren propriu, în Grupa A a competiției Cupa CECAFA Kagame.

Competiția este rezervată echipelor din Consiliul Federațiilor din Africa de Est și Centrală

Somalezii au marcat primii, prin Mark Khadohi (14 – penalty), dar Al Hilal a egalat prin liberianul Emmanuel Flomo (24).

Și celălalt meci din grupă s-a încheiat nedecis, 0-0, între Kator (Sudanul de Sud) și Madani (Sudan).

Al Ahli va juca pe 7 septembrie cu Madani și pe 10 septembrie cu Kator.