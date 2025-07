Doi jucători, OUT de la FCSB după 0-1 cu Shkendija! Gigi Becali i-a ”distrus” în direct: ”Nu au ce căuta”. Două nume noi în lot

Gigi Becali (67 de ani) a semnat ”sentințele” pentru doi jucători, după eșecul cu 0-1 cu Shkendija, din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

”Bine că am tras niște concluzii. Sunt niște concluzii. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bine la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta.

Perianu și Ștefănescu nu au ce căuta la echipa asta. Mâine, ordinul meu este ca Edjouma și Băluță să fie înapoi la echipă și ies Perianu și Ștefănescu. Gata, iese de pe toate listele Perianu, că ține locul acolo, aiurea”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.