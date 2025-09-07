Doi români, delegați în preliminariile Campionatului Mondial

Cele două brigăzi de arbitri români vor oficia în meciurile din Grupa J, în preliminariile pentru Campionatul Mondial de pe data de 7 septembrie, se arată pe site-ul oficial FRF.

Radu Petrescu va fi la centru în partida pe care Belgia o dispută pe teren propriu contra Kazahstanului, în Grupa J a preliminariilor.

Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu vor fi arbitri asistenți, iar Andrei Chivulete al patrulea oficial, în timp ce Cătălin Popa și Marcel Bîrsan vor fi arbitrii în camera VAR. Meciul se joacă duminică, 7 septembrie, de la ora 21:45.

Horațiu Feșnic a fost și el delegat la o partidă din Grupa J, dintre Macedonia de Nord și Liechtenstein, care va avea loc tot duminică, 7 septembrie, de la ora 19:00, la Skopje.

El va fi ajutat de Valentin Avram și Alexandru Cerei (arbitri asistenți), respectiv de Marian Barbu (al patrulea oficial). Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie vor fi cei doi arbitri VAR.