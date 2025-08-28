Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare portar al lui FC Argeș

Doliu în fotbalul românesc. Daniel Ariciu, fostul portar de la FC Argeș, s-a stins din viață la 74 de ani. Clubul din Pitești a transmis un comunicat în care a anunțat tragicul deces și a adus un omagiu goalkeeperului, care a fost extrem de apreciat în anii ’70.

Daniel Ariciu a murit la 74 de ani

Daniel Ariciu s-a născut în 1950, în Berevoiești, o comună argeșeană. A debutat în campionatul României la vârsta de 19 ani și a jucat nu mai puțin de 130 de partide pentru FC Argeș. De asemenea, a petrecut o scurtă perioadă la Cluj, acolo unde a evoluat pentru Universitatea.

După retragerea din activitate, Daniel Ariciu s-a stabilit în județul Bihor, iar înmormântarea va avea loc la Oradea. Clubul FC Argeș a transmis un comunicat pe site-ul oficial, în care a anunțat vestea tragică ce a îndoliat comunitatea piteșteană.

Comunicatul emis de FC Argeș:

„FC Argeș a mai pierdut astăzi un mare campion. Daniel Ariciu a plecat dintre noi. Acesta rămâne în memoria suporterilor ca un simbol al dăruirii și al eleganței între buturi. Drum lin, Campionule!

S-a născut la Berevoiești, în județul Argeș, la 18 octombrie 1950. A intrat repede în vederile lui Leonte Ianovschi, care l-a promovat la juniorii lui Dinamo Pitești și apoi, în anul 1969, la numai 18 ani, în poarta primei echipe.

Debutul în prima divizie a avut loc la 17 aprilie 1969, în meciul Dinamo Bacău – FC Argeș (1-0). A îmbrăcat tricoul de campion național în 1972.

La FC Argeș a evoluat în total 130 de partide în prima divizie, fiind remarcat pentru reflexele excelente, priza la minge și plasamentul deosebit.

În anul 1976 s-a transferat la Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe foarte bune sub bagheta lui Viorel Mateianu.

A revenit la Pitești în 1980, rămânând încă doi ani. A mers apoi la FC Olt, unde a apărat până în 1984. Ulterior, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu 1983-1984.

În sezonul 1984-1985, a fost titularul postului de portar al „șepcilor roșii”, contribuind efectiv la revenirea echipei în primul eșalon. Din vara lui 1985 a jucat la Muscelul Câmpulung Muscel, acolo unde s-a și retras.

Are meritul de a fi participat, în echipa națională de juniori, la multe dintre succesele acesteia. A fost selecționat de peste 30 de ori la naționala de juniori și de 15 ori la tineret. Mihai, unul dintre fiii săi, este antrenor în cadrul academiei clubului nostru.

Înmormântarea va avea loc la Oradea, orașul unde Daniel Ariciu era stabilit. Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au scris piteștenii.