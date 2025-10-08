Doliu in fotbalul românesc. A murit patronul de club care i-a lansat pe Rădoi și Dănciulescu

A murit Ștefan Zofei, fost conducător marcant al fotbalului românesc, care a condus echipele Electroputere și Extensiv Craiova între anii 1990 și 2000. Zofei s-a stins la vârsta de 72 de ani, iar trupul său neînsuflețit a fost depus la capela bisericii din Valea Roșie, urmând ca înmormântarea să aibă loc joi la cimitirul Ungureni.

Ștefan Zofei a fost un adevărat promotor al talentelor oltene în fotbal, clubul Electroputere Craiova fiind locul unde au fost lansate nume precum Mirel Rădoi, Ionel Dănciulescu și Adrian Ilie, jucători care au strălucit ulterior la nivel național și european. În aceeași perioadă, Zofei a avut aportul decisiv în aducerea lui Claudiu Răducanu la doar 16 ani de la CCS Craiova, iar Mirel Rădoi a plecat sub conducerea sa la Steaua în anul 2000.

După retragerea din pozițiile de conducere, Zofei a fost director sportiv la FC U Craiova în 2004 și în 2010 a fost premiat la gala Ligii Profesioniste de Fotbal pentru contribuția sa remarcabilă la “sportul rege”.