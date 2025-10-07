Doliu în fotbalul românesc! A murit un fost conducător al clubului din Craiova la care a jucat Mirel Rădoi

Ștefan Zofei, fost conducător de fotbal din Craiova, a plecat dintre noi la vârsta de 72 de ani. Acesta a activat ca președinte la fosta prim-divizionară Electroputere Craiova, cunoscută mai apoi și ca Extensiv.

„Ştefan Zofei, fost conducător la echipele Electroputere Craiova și Extensiv Craiova, a încetat astăzi la vârsta de 72 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost depus în această seară la capela bisericii din Valea Roșie, iar înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul Ungureni”, au transmis cei de la Oltenia TVS.

Mirel Rădoi a jucat un sezon la Extensiv Craiova, între 1999 și 2000 și s-a transferat apoi la Steaua București, echipă pentru care a jucat 8 ani.