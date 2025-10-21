Doliu în sportul mondial. Un campion a murit la doar 29 de ani

Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani.

„Familia Naroditsky anunţă cu tristeţe vestea neaşteptată a decesului lui Daniel”, se arată într-o declaraţie transmisă de clubul lui Naroditsky, Charlotte Chess Center, către X pe 20 octombrie. „Daniel era un jucător de şah talentat, educator şi membru îndrăgit al comunităţii de şah. Vă rugăm să respectaţi intimitatea familiei în acest moment de doliu.”

Naroditsky, care a crescut în zona Bay Area, s-a remarcat în comunitatea şahistă încă de la o vârstă fragedă, câştigând secţiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Şah pentru Tineret în 2007. A publicat o carte, Mastering Positional Chess, în 2010, la vârsta de 14 ani.

În 2013, a câştigat Campionatul Junior al SUA, iar la sfârşitul anului a obţinut titlul de mare maestru. În 2014, a primit Samford Chess Fellowship, unul dintre cele mai importante premii pentru tinerii maeştri americani de şah. În următorul deceniu, Naroditsky a continuat să concureze în Campionatele SUA de şah şi a fost clasat în mod regulat printre cei mai buni 200 de jucători din lume.

Naroditsky avea, de asemenea, peste 484.000 de abonaţi pe canalul său de YouTube, unde transmitea în direct partidele sale de şah, însoţite de comentarii. Pe 17 octombrie, a postat ultimul său videoclip pe contul său — primul după câteva săptămâni — după ce le-a spus urmăritorilor săi că „ia o pauză creativă”.