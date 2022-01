Doliu la Dinamo. A murit un multiplu campion: „Am fost o rotiță bună într-un angrenaj strălucitor”

Mircea Stoenescu, fost jucător şi conducător al clubului Dinamo Bucureşti, a murit, miercuri, au anunțat reprezentanții clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, pe pagina de Facebook. Acesta avea 78 de ani.

„Jandarmul lui Dobrin”, aşa cum a fost alintat, a avut o carieră fulminantă. A câștigat trei titluri de campion cu Dinamo: 1962, 1971, 1973, Cupa României în 1968 De asemenea Mircea Stoenescu a mai câștigat două titluri de campion la Academia clubului, unul la juniori (1961) şi altul la „pitici” (1959).

Iată, mai jos, ce spunea MIRCEA STOENESCU în urmă cu câteva luni:

„Am fost o rotiță bună într-un angrenaj strălucitor. Nu am luat niciodată nota 4 în ziarul de sport. Aveam numai 7 sau 8. O dată am primit 9, după ce l-am marcat pe Dobrin, dar cred că a fost o greșeală de tipar”.

„Urmăresc toate meciurile la TV, nu pierd nici interviurile. Îmi vine să-mi rup bastonul când mă uit la clasament”.

„Mi-a plăcut să fiu un tip exigent nu numai cu mine, ci și cu ceilalți. Am iubit munca, indiferent de zi sau de oră. Mi-a plăcut și sprițul, dar numai după victorii. Și-am câștigat destule meciuri„.