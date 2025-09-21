Dominație clară a americanilor la CM de atletism! Au câștigat mai multe titluri decât suma medaliilor kenyenilor

Statele Unite au ocupat prima poziție în clasamentul pe medalii al Campionatelor Mondiale de atletism în aer liber, ediția 2025, care s-au încheiat duminică la Tokyo.

Românii nici măcar nu au prins finalele

Atleții americani au cucerit în total 26 de medalii (16 de aur, 5 de argint și 5 de bronz), fiind urmați în ierarhia finală de reprezentații Kenyei, cu un total de 11 medalii (7 de aur, 2 de argint și 2 de bronz) și de cei ai Canadei, cu 5 medalii (3 de aur, 1 argint și 1 bronz).

Japonia, țara gazdă a competiției, a cucerit doar două medalii, ambele de bronz, la marș.

Delegația României se întoarce fără nicio medalie de la Campionatele Mondiale de la Tokyo și fără ca niciun sportiv din țara noastră să se califice în vreo finală.