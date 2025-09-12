Donald Trump, la un meci al echipei New York Yankees de 9/11. El a fost primit de public cu aplauze şi huiduieli – VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în faţa formaţiei Detroit Tigers, stârnind reacţii mixte din partea publicului zgomotos, la împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie, relatează AP.

Autorităţile au instalat geamuri de securitate pentru preşedinte în afara lojei de la nivelul superior aparţinând familiei Steinbrenner, proprietara echipei Yankees.

Îmbrăcat la costum şi purtând cravată, Trump a stat lângă preşedintele echipei Yankees, Randy Levine, şi a discutat cu acesta pe tot parcursul meciului. În unele momente a stat singur. În timpul intonării imnului naţional, preşedintele a apărut pe ecranul gigant al stadionului şi a fost huiduit de o parte din spectatori, în timp ce alţii l-au aclamat.

Când Judge a marcat un home run în prima repriză, Trump s-a ridicat şi a aplaudat, la fel ca şi membrii anturajului său, printre care se aflau procurorul general Pam Bondi şi Lee Zeldin, fost congresman din New York, care este acum şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

În a doua parte a meciului, a fost anunţată prezenţa lui Trump, care a apărut pe ecranul mare pentru o perioadă îndelungată, în timp ce se cânta „Hail to the Chief”. El a zâmbit şi a ridicat pumnul în semn de victorie. La început s-au auzit huiduieli, dar mulţi dintre spectatori au început în cele din urmă să aplaude.

Vizita unui preşedinte determină întotdeauna măsuri de securitate suplimentare la evenimentele sportive, dar acestea au fost intensificate după ce activistul conservator şi aliatul apropiat al lui Trump, Charlie Kirk, a fost asasinat miercuri în Utah. Când Trump a participat joi dimineaţă la ceremonia de comemorare a atentatelor din 11 septembrie la Pentagon, autorităţile au mutat ceremonia în interior, ca măsură de precauţie suplimentară.

Înainte de începerea meciului, Trump a dat mâna cu jucătorii şi membrii staff-ului echipei Yankees şi a vorbit despre prietenia sa de lungă durată cu regretatul proprietar al echipei, George Steinbrenner. El a menţionat că, în trecut, când mergea la meciuri împreună cu Steinbrenner, „câştigam de fiecare dată”.

Căpitanul Aaron Judge a calificat întâlnirea cu Trump drept „un moment suprarealist” şi ceva care i-a inspirat pe el şi pe colegii săi.

Având în vedere prezenţa lui Trump, toate intrările în stadion au fost prevăzute cu detectoare de metale şi agenţi ai Serviciului Secret, unii dintre ei însoţiţi de câini de detectare, în timp ce elicopterele Departamentului de Poliţie din New York survolau zona.

Meciul echipei Yankees este al optulea eveniment sportiv important la care participă Trump de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. El a asistat la Super Bowl în New Orleans, la Daytona 500, la luptele UFC din Miami şi Newark, New Jersey, la campionatele NCAA de lupte libere din Philadelphia, la finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA din East Rutherford, New Jersey, şi la meciul de tenis US Open de weekendul trecut.

Trump s-a născut în cartierul Queens din New York şi, deşi în ultimii ani a locuit în Florida, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că preşedintele „rămâne newyorkez în suflet”. Cu toate acestea, apariţiile lui Trump la meciurile de baseball nu au fost întotdeauna bine primite de fani.

În timpul primului său mandat, în 2019, Trump a încercat să facă o apariţie discretă când Washington Nationals a găzduit Houston Astros în World Series, dar a fost huiduit când a apărut pe ecranul mare al stadionului. Au fost chiar şi scandări de „Închideţi-l!”.