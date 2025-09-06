Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: Este minunat pentru tenis, spune Alcaraz

Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, a subliniat că „multe personalităţi celebre vin să asiste la turneu”. „Suntem conştienţi de acest lucru ca jucători. Asta înseamnă că tenisul este important”, iar venirea preşedintelui american va fi „o plăcere” pentru jucători, a estimat el.

Vineri, un oficial cu râng al Casei Albe a declarat pentru AFP că Donald Trump intenţionează să asiste la finala de simplu masculin, confirmând informaţiile apărute în presa americană.

Ultimul preşedinte american în funcţie care a asistat la ultimul turneu de Grand Slam al sezonului a fost Bill Clinton, la finala feminină din 2000, câştigată de Venus Williams.

Preşedintele american, mare amator de competiţii sportive, a asistat deja în acest an la finala campionatului american de fotbal american, SuperBowl, şi la finala Cupei Mondiale a cluburilor de fotbal.