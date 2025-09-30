Dorin Alupei: „Rezultatele de la Mondiale confirmă încă o dată valoarea canotajului românesc”

Antrenorul coordonator al lotului naţional, Dorin Alupei, a declarat, marţi, la întoarcerea din China, că rezultatele obţinute de sportivii săi la Campionatele Mondiale de la Shanghai, 6 medalii dintre care 2 de aur şi 4 de argint, confirmă încă o dată valoarea canotajului românesc şi locul său în topul mondial.

În clasamentul pe medalii, România a ocupat locul 3

„A fost o ediţie destul de grea, un pic atipică. Pe lângă adversarii noştri foarte bine pregătiţi, un adversar a fost şi vremea. Am avut temperaturi extrem de ridicate la Shanghai şi umiditate foarte mare, dar echipa medicală a reuşit să echilibreze lucrurile astfel încât sportivii să concureze la cel mai înalt nivel. Am revenit acasă cu un bilanţ istoric: 6 medalii mondiale, dintre care 2 de aur şi 4 de argint. Rezultatele confirmă încă o dată valoarea canotajului românesc şi locul nostru de tradiţie în topul mondial”, a afirmat Alupei la Complexul Sportiv Naţional „Elisabeta Lipă” de la Snagov.

„Se spune că întotdeauna e loc de mai bine, dar performanţele de la aceste Mondiale sunt excelente. Sportivii noştri au prins încredere în ei, în colectivul tehnic, şi cu siguranţă din această toamnă lucrurile se vor desfăşura într-un alt mod”, a adăugat Dorin Alupei.

Antrenorul coordonator a transmis şi un mesaj al preşedintei Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, care nu a putut fi prezentă la festivitate. În mesaj, Lipă i-a numit eroi pe sportivii care au reuşit cele mai bune rezultate la Campionatele Mondiale din 1997 încoace.

„Sunt foarte mândră de aceşti sportivi şi de tot ceea ce au realizat la Shanghai. Performanţa echipei României este una istorică: 6 medalii cucerite la Campionatele Mondiale, dintre care 2 de aur şi 4 de argint, într-o competiţie în care ne-am confruntat cu cele mai puternice naţiuni ale lumii. Sunt cele mai bune rezultate la un Mondial din 1997 încoace, iar ele reprezintă dovada muncii imense depuse de voi, a sacrificiilor pe care le faceţi zi de zi şi a disciplinei care vă caracterizează. Ştiu cât de greu v-a fost să vă antrenaţi, să rezistaţi presiunii şi să înfruntaţi adversarii în condiţii extreme, cu temperaturi sufocante şi umiditate ridicată. Pentru mine, fiecare dintre voi este un adevărat erou”, a spus preşedinta.

„Suntem la începutul unui nou ciclu olimpic, unul în care obiectivul suprem rămâne participarea şi performanţa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Rezultatele de la Shanghai ne arată că suntem pe drumul cel bun şi că avem toate resursele necesare pentru a visa la noi performanţe olimpice. Acest parcurs ne dă încredere şi energie să muncim în continuare, să ne perfecţionăm şi să rămânem printre cei mai buni din lume”, a mai transmis preşedinta FRC.

România a încheiat Campionatele Mondiale de la Shanghai cu două medalii de aur şi patru de argint, participând cu 12 echipaje, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie.

Cele 2 medalii de aur au fost cucerite la dublu rame feminin (Simona Radiş şi Magdalena Rusu) şi 8+1 mixt (Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu), iar cele 4 de argint la patru rame feminin (Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş), patru rame masculin (Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă), dublu rame masculin (Florin Arteni şi Florin Lehaci) şi 8+1 feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu).