Dorin Goian, prima reacție după ce jucătorul său a făcut accident, fiind băut: ”Hai să nu judecăm atât de aspru”

Un jucător de fotbal din Liga a treia, pe numele său Marian Ilie, căpitanul formației Cetatea Suceava, a produs un accident de circulație după ce acesta s-a urcat beat la volanul propriului autoturism.

Dorian Goian, antrenorul formației Cetatea Suceava, a oferit prima reacție după ce jucătorului formației sale i-a fost deschis un dosar penal. Fostul fotbalist al celor de la FCSB a anunțat că va lua și el măsuri în urma evenimentelor petrecute.

”El își asumă, a greșit, am vorbit și eu cu el și am decis să îi iau banderola de căpitan. Pe parte administrativă se vedem dacă va mai lua clubul vreo măsură.

Era totuși în timpul lui liber. Și-a cerut scuze, dar hai să nu judecăm atât de aspru pentru că alții au făcut lucruri și mai grave și au scăpat nepedepsiți.

Nu e nici primul nici ultimul fotbalist care face asta. Cu toții am greșit și el suportă consecințele. Cine nu a greșit când a fost tânăr?

Nu e nimeni fără de greșeală. Îi pare foarte rău. Își vede de fotbal acum și se pregătește cu echipa”, a declarat Goian, pentru Fanatik.