Dorin Rotariu, sfătuit de un fost jucător de la FCSB: „Să se impună mai repede, nu ca mine!”-Cine l-a avertizat!

Dorin Rotariu este noul jucător al celor de la FCSB. Acesta urmează să debuteze în partida de campionat împotriva celor de la FC Voluntari.

Se pare că fotbalistul a primit un sfat important înaintea primului joc oficial. Mai exact, Marco Dulca, cel care a bifat o scurtă experiență la clubul bucureștean sezonul trecut, l-a avertizat pe Rotariu. Iată ce i-a transmis.

„Să se impună mai repede, nu ca mine!”

„Dorin are experienţă mai mare ca mine, ştie să gestioneze aceste momente, să se impună mai repede, nu ca mine! Să facă o figură frumoasă, nu ca mine. Am mai vorbit de pe acolo cu Cordea şi Boboc. Condiţiile sunt de top, atât cele de pregătire, cât şi cele de recuperare, nu ai ce să reproşezi.

Din orice experienţă am ceva de învăţat chiar şi de la FCSB, nu îmi doream să joc doar 45 de minute şi să fiu scos la pauză că nu sunt un jucător de atac ca să ies în evidenţă. A fost o perioadă ok, m-a ajutat în experienţa de acum că am fost la unul dintre cele mai cluburi ale României”, a transmis Marco Dulca, pentru Digi Sport.