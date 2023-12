Dorin Toma, secundul de la Oțelul, concluzii după eșecul dramatic cu Sepsi: „S-a simțit lipsa lui astăzi!”

Oțelul Galați a primit vizita celor de la Sepsi OSK marți seară. Gălățenii au cedat pe teren propriu cu scorul de 2-3.

Dorin Toma, secundul echipei, a oferit primă reacție după eșecul contra covăsnenilor. Iată motivul invocat pentru eșecul înregistrat.

„S-a simțit lipsa lui astăzi!”

„Am început acest joc de la 1-0, a trebuit să alergăm după egalare. Am revenit în joc, doar neșansa a făcut să nu obținem ceva din acest joc.

A fost acea fază cu ofsaidul, am ieșit puțin din spațiu și am primit cartonașul galben. Suntem bine pregătiți fizic, putem duce orice joc. Am dat dovadă de caracter, am reintrat în joc.

Un final de sezon foarte greu, cu două meciuri grele, dar despre aceste lucruri ar fi mai bine să discutați cu Dorinel Munteanu. S-a simțit lipsa lui astăzi, echipa este gestionată de dânsul. S-a văzut lipsa lui”, a spus Dorin Toma, după eșecul cu Sepsi OSK.