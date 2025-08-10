Dorinel Munteanu a comentat plecarea surprinzătoare a lui Eric Bicfalvi de la Oțelul Galați

Dorinel Munteanu, fostul antrenor al Oțelului Galați, a comentat recent despărțirea dintre Eric Bicfalvi și Oțelul Galați, arătându-și dezamăgirea față de modul în care s-a gestionat plecarea mijlocașului de 37 de ani. Bicfalvi revenise în România și semnase cu Oțelul în urmă cu șase luni, însă și-a reziliat recent contractul cu echipa antrenată de Laszlo Balint.

Munteanu a subliniat că, deși începutul sezonului pentru Bicfalvi a fost modest, prezența acestuia în vestiar era extrem de importantă pentru echipă, iar experiența lui a fost clar benefică sezonul trecut. „Nu mi-a plăcut plecarea lui Eric Bicfalvi, era un om de vestiar important. Cred că trebuia gestionată altfel situația lui. Sezonul trecut s-a văzut că a ajutat cu experiența lui”, a declarat Dorinel Munteanu.

La începutul acestui sezon, Bicfalvi a fost titular în primele două etape, jucând câte 90 de minute, iar apoi a fost folosit mai mult ca rezervă. În prezent, fotbalistul este dorit de Universitatea Cluj, iar viitorul său la această echipă rămâne de urmărit.