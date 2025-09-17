Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față, după ce s-a zvonit că este dorit de CFR și Petrolul

Dorinel Munteanu, liber de contract după despărțirea de Sepsi, a reacționat la zvonurile care îl leagă de CFR Cluj și Petrolul Ploiești, două echipe din SuperLiga aflate în căutare de antrenor. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a declarat că nu a fost contactat direct de niciunul dintre cluburi, dar nu exclude o eventuală discuție dacă va primi o propunere concretă.

„Tot ce s-a vehiculat în presă nu a ajuns la mine. Nu am fost contactat de nimeni de la CFR și Petrolul. Suntem la început de campionat, sigur că aș fi dispus să preiau o echipă. Nu vreau însă să discut în avans pentru că nu am vorbit cu nimeni. Prea multe nu am de spus în momentul de față”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

Petrolul ia în calcul și alte variante, iar președintele clubului, Claudiu Tudor, a recunoscut într-o emisiune că numele lui Marius Șumudică și Adrian Mutu sunt luate în discuție. Tudor a lăudat munca antrenorilor care au trecut pe la club și a spus că nu există încă o decizie finală privind noul tehnician.

Dorinel Munteanu are o legătură istorică cu CFR Cluj, unde a jucat și a antrenat în perioada 2005-2006. Rămâne de văzut dacă o echipă din SuperLiga va face pasul concret în direcția colaborării cu unul dintre cei mai experimentați tehnicieni români.

