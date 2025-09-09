Dorinel Munteanu a dat verdictul despre foștii săi jucători: ”Aștept să se impună”

Dorinel Munteanu este în prezent liber de contract după ce s-a despărțit de Oțelul Galați în iarnă din cauza situației financiare dificile a clubului.

Tehnicianul a vorbit despre foștii săi elevi și a spun cine sunt cei doi fotbaliști de la care are așteptări mari.

”Țin legătură mai mult cu agenții jucătorilor, pentru că m-au sunat, mi-au mulțumit pentru saltul lor calitativ.

Aștept să se impună Cisse și Silva. Au fost jucători pe care i-am transferat fără să aibă CV-uri impresionante, iar acum joacă la un nivel important în România”, a spus Dorinel Munteanu, la Liga Digisport.