Dorinel Munteanu a reacționat după ce fosta sa echipă a fost învinsă de FCSB: „Nu poți demonstra ceva într-o repriză!”

Dorinel Munteanu, fostul antrenor al Oțelului, a oferit o analiză sinceră după victoria FCSB-ului cu 1-0 în fața gălățenilor, meci decis de un penalty transformat de Florin Tănase. Munteanu a subliniat că rotația numeroasă a jucătorilor la FCSB nu aduce doar beneficii, ci și dezavantaje, pentru că fotbaliștii nu au timp să se integreze complet când evoluează pe parcursul unei singure reprize.

Fostul mare internațional a remarcat aportul decisiv al lui Juri Cisotti, evidențiind că acesta rămâne o piesă importantă pentru FCSB, evoluând excelent pe postul de inter dreapta sau extremă dreapta. Totuși, Munteanu a fost critic cu Oțelul, care, în opinia sa, a avut o abordare deficitară, deși contexte favorabile ar fi impus o țintă mai ambițioasă. „Oțelul trebuia să profite de problemele de la FCSB și să scoată cel puțin un punct, dacă nu trei,” a spus antrenorul.

Munteanu a mai observat că cele două reprize ale partidei au fost diferite, prima fiind dominată de Oțelul, iar în a doua FCSB s-a arătat mai hotărâtă să câștige. În fine, a subliniat că victoria FCSB a fost meritată, în ciuda improvizațiilor din primul „11” pus pe teren de roș-albaștri.

„Ce se întâmplă la FCSB nu știu, dar se vede din exterior că Cisotti și ceilalți jucători sunt rotiți, fiind angrenați în mai multe competiții. Randamentul lor nu poate să fie extraordinar, nu poți să-mi demonstrezi ceva într-o repriză.

Cisotti rămâne un jucător decisiv pentru FCSB. Eu am mai spus, Cisotti joacă foarte bine inter dreapta sau extremă dreapta.

Rezultatul a fost echitabil. M-a surprins că Oțelul nu a avut o abordare mai consecventă, ținând cont de problemele de la FCSB. Trebuia scos un punct. Sau chiar 3 puncte. Au fost două reprize diferite.

Teritorial, Oțelul a dominat prima repriză, dar FCSB a vrut mai mult să câștige. La început era pusă sub semnul echilibrului partida, pentru că Oțelul a câștigat la București în precedentele două sezoane.

Per total, FCSB a câștigat meritat. Formația de start a FCSB-ului a fost una foarte neobișnuită, cu multe improvizații. De aceea, cred că Oțelul trebuia să profite.”, a spus Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.